Safran : mandat du directeur général prorogé jusqu'à fin 2020

En marge de la publication de ses semestriels, Safran indique que son conseil d'administration a engagé le processus de sélection d'un directeur général destiné à succéder à Philippe Petitcolin, dont le mandat a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2020.'Cette période de recouvrement est destinée à permettre une transition harmonieuse et efficace entre Philippe et son futur successeur', explique Ross McInnes , le président du conseil d'administration du groupe de hautes technologies.Le conseil a confié à Ross McInnes et au comité des nominations et des rémunérations le soin de conduire les travaux nécessaires avec pour objectif de procéder à la sélection d'un futur directeur général au cours des prochains mois.