Dominion Voting Systems affirme que Fox savait que les allégations de fraude électorale qu'elle a diffusées étaient "totalement fausses" - dépôt au tribunal

De haut en bas, Fox savait que "l'affaire Dominion" était "totalement fausse", écrit Dominion dans son dossier. Pourtant, en dépit du fait qu'elle connaissait la vérité - ou au moins, qu'elle a négligé cette vérité de manière irréfléchie - Fox a répandu et approuvé ces " allégations de fraude électorale farfelues " concernant Dominion, même si elle a reconnu en interne que ces mensonges étaient " fous ", " absurdes " et " scandaleusement irréfléchis ".

Dominion a poursuivi Fox News Networks en mars 2021, alléguant que le réseau de télévision par câble a amplifié les fausses allégations selon lesquelles les machines Dominion ont été utilisées pour truquer l'élection présidentielle américaine de 2020 contre le républicain Donald Trump et en faveur de son rival démocrate Joe Biden, qui a remporté l'élection.

Fox a fait valoir qu'elle avait le droit de rendre compte des allégations de fraude électorale formulées par Trump et ses avocats, et que la poursuite de Dominion étoufferait la liberté de la presse.

"Le cœur de cette affaire concerne toujours la liberté de la presse et la liberté d'expression, qui sont des droits fondamentaux garantis par la Constitution et protégés par l'arrêt New York Times v. Sullivan", a déclaré un porte-parole de Fox dans un communiqué.

Dominion a intenté un procès contre la société mère Fox Corp en novembre 2021 ; l'affaire a été consolidée en décembre.

Dans le cadre de la découverte, Dominion a demandé des communications au président de Fox Corp, Rupert Murdoch, à son fils, le directeur général de Fox Corp, Lachlan Murdoch, et au personnel de Fox News, afin de prouver que le réseau savait que les déclarations diffusées étaient fausses ou qu'il a négligé leur exactitude. C'est la norme de "malveillance réelle" que les personnalités publiques doivent prouver pour l'emporter dans les cas de diffamation.

"Le cœur de l'affaire consistera à déterminer si de fausses informations ont été diffusées et s'ils savaient qu'elles étaient fausses ou s'ils ont fait preuve d'imprudence en les diffusant", a déclaré Roy Gutterman, directeur du Tully Center for Free Speech de la Newhouse School de l'Université de Syracuse.

Dominion a allégué dans sa plainte que Fox a amplifié les fausses théories pour augmenter son taux d'audience et rester à la hauteur de ses concurrents de droite dure, notamment One America News Network, que Dominion poursuit également. La plainte cite des cas dans lesquels des alliés de Trump comme Rudy Giuliani et Sidney Powell sont apparus sur Fox News et ont faussement prétendu que le logiciel de Dominion aurait pu manipuler le décompte des voix en faveur de Biden.

Le dépôt de jeudi reflète le résultat de mois de découverte des deux parties. En janvier, Dominion a interrogé le président de Fox, Rupert Murdoch, sous serment, la personnalité la plus en vue à être interrogée dans cette affaire.

Plus tôt dans la journée de jeudi, Fox a déposé une demande reconventionnelle auprès de la Cour supérieure du Delaware, alléguant que Dominion n'a aucune preuve à l'appui de sa demande de dommages et intérêts "stupéfiante".

Un procès de cinq semaines dans cette affaire doit commencer le 17 avril.