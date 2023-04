Exclusif - Les investisseurs de Fox cherchent à obtenir des documents dans le cadre d'une éventuelle action en justice contre les administrateurs

Les investisseurs utilisent les dispositions du droit des sociétés du Delaware pour exiger des documents internes de Fox afin d'enquêter sur la manière dont les dirigeants de Fox ont agi lorsque le réseau Fox News a diffusé des séquences sur les fausses affirmations de Trump selon lesquelles il aurait perdu l'élection présidentielle de 2020 en raison de fraudes électorales, ont confirmé deux sources.

Les actionnaires cherchent à obtenir des documents tels que les procès-verbaux du conseil d'administration, les courriels et les textes qui pourraient contenir des preuves que les directeurs et les cadres de Fox ont fait preuve de négligence en permettant à la chaîne de diffuser ces fausses affirmations.

Les actionnaires pourraient utiliser ces documents, ainsi que les preuves présentées dans d'autres actions en justice, pour constituer un dossier afin que les dirigeants soient tenus personnellement responsables des coûts engendrés par deux procès en diffamation intentés par des sociétés de machines à voter au sujet de la couverture de la Fox.

Les sources ont requis l'anonymat pour discuter des demandes, qui ne sont pas publiques, et ont refusé de donner plus de détails. Il n'a pas été possible de savoir combien d'actionnaires de la Fox ont déposé des demandes d'information.

Un porte-parole de Fox n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Un actionnaire individuel a déjà poursuivi le président de Fox Corp, Rupert Murdoch, son fils et directeur général Lachlan Murdoch, ainsi que trois autres administrateurs, alléguant qu'ils ont manqué à leurs devoirs envers la société en permettant à Fox de perpétuer les fausses affirmations de M. Trump.

Deux entreprises spécialisées dans les technologies de vote ont intenté un procès en diffamation à Fox pour avoir affirmé que leurs machines permettaient la fraude électorale. Elles réclament 4,3 milliards de dollars de dommages et intérêts, et les coûts liés à ces poursuites ont contribué à augmenter les dépenses de Fox de 54 millions de dollars au second semestre 2022.

La société de médias sera jugée mardi dans l'État du Delaware dans le cadre du procès intenté par Dominion Voting Systems contre Fox pour diffamation. Dominion demande 1,6 milliard de dollars de dommages et intérêts. La société Smartmatic USA, spécialisée dans les technologies de vote, a déposé une plainte similaire à New York.

Des documents rendus publics dans le cadre de l'affaire Dominion montrent que des cadres supérieurs, dont Rupert Murdoch, ainsi que des producteurs et des animateurs ont discuté des préoccupations relatives à la réputation de la chaîne et ont mis en doute les affirmations de fraude électorale de M. Trump.

Pour obtenir gain de cause, Dominion doit démontrer que Fox a sciemment diffusé de fausses informations ou a agi avec un mépris insouciant de la vérité, ce qui correspond à la norme juridique de l'intention réelle. Fox a fait valoir que les arguments de Dominion ne permettaient pas de prouver l'intention réelle et que sa demande de dommages-intérêts était "déconnectée de la réalité".

Si Dominion gagne le procès, en particulier si les dommages-intérêts accordés sont importants, cela aidera les actionnaires à faire valoir que le conseil d'administration aurait dû mettre en place des procédures pour éviter la diffusion d'affirmations diffamatoires qui ont porté atteinte à la crédibilité et aux finances de la Fox.

Selon Ann Lipton, professeur à la faculté de droit de l'université de Tulane, si Fox obtient gain de cause dans l'affaire Dominion, les arguments des actionnaires ne seront pas aussi solides. Mais les investisseurs pourraient toujours faire valoir que les dirigeants de la Fox n'ont pas su éviter un épisode "coûteux et embarrassant", a-t-elle ajouté.

Les plaintes dérivées des actionnaires ont conduit à un règlement de 90 millions de dollars en 2017 concernant la gestion par le conseil d'administration de Fox du harcèlement sexuel à Fox News et à un règlement de 139 millions de dollars par le conseil d'administration en 2013 concernant un scandale de piratage téléphonique dans les tabloïds londoniens, tous deux financés par des polices d'assurance.

Ces règlements ont également conduit à des exigences supplémentaires en matière de divulgation.

M. Lipton a déclaré que les investisseurs qui intentent un procès à propos de la couverture des élections de 2020 pourraient demander la création d'un groupe indépendant chargé de rendre compte au conseil d'administration de l'exactitude des informations.