Lachlan Murdoch baisse sa plainte en diffamation contre un site d'information australien

L'avocat de M. Murdoch en Australie a déclaré que son client était convaincu qu'il aurait gagné le procès contre l'éditeur en ligne Private Media et son site Crikey, mais qu'il voulait l'empêcher de réintroduire les revendications d'un procès américain distinct impliquant Fox et les événements du 6 janvier, que Fox a payé 785,5 millions de dollars pour régler trois jours plus tôt.

"M. Murdoch ne souhaite pas permettre à Crikey d'utiliser le tribunal pour plaider une affaire déjà réglée dans une autre juridiction et faciliter une campagne de marketing destinée à attirer des abonnés et à augmenter ses profits", a déclaré l'avocat, John Churchill, dans un communiqué.

L'avocat de Private Media, Michael Bradley, a déclaré que M. Murdoch avait abandonné sa plainte devant la Cour fédérale sans préavis et qu'il paierait les frais de Private Media. Il a refusé de préciser le montant de ces frais.

"C'est une justification complète de leur position sur le principe de la liberté de la presse", a déclaré M. Bradley dans un courriel, en faisant référence à Crikey et à ses employés.

Cette décision est le deuxième procès en diffamation très médiatisé impliquant la famille Murdoch à être avorté en relation avec la couverture par Fox des élections américaines de 2020 et l'attaque du 6 janvier 2021 à Washington par des partisans de l'ancien président Donald Trump qui ont affirmé à plusieurs reprises, sans preuve, que sa défaite face au président Joe Biden était frauduleuse.

Le 18 avril, Fox et sa chaîne câblée la plus regardée, Fox News, ont réglé un procès en diffamation intenté par l'opérateur de machines à voter Dominion Voting Systems, au premier jour d'un procès au cours duquel le père de Lachlan, Rupert Murdoch, président de Fox Corp, devait témoigner.

Dans le procès australien, qui devait avoir lieu en octobre, Lachlan Murdoch avait accusé Private Media et quatre employés d'avoir porté atteinte à sa réputation dans un article d'opinion publié le 29 juin 2022, qui décrivait les Murdoch comme des "co-conspirateurs non inculpés" dans les efforts déployés par les partisans de Trump pour renverser sa défaite électorale.