NEWS CORP : James Murdoch démissionne du conseil d'administration

James Murdoch, fils de l'homme d'affaires australo-américain Rupert Murdoch , a démissionné, vendredi 31 juillet 2020, du conseil d'administration du groupe de médias News Corp fondé par ce dernier. Dans une lettre envoyée au conseil et publiée par la Securities and Exchange Commission (SEC), l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers, il évoque notamment des désaccords en ce qui concerne certains contenus éditoriaux publiés par les titres du groupe.