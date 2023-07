Actuellement, Ruth M. Porat est directrice financière et vice-présidente senior d'Alphabet, Inc. et directrice financière et vice-présidente senior de Google LLC (une filiale d'Alphabet, Inc.). Mme Porat est également membre du conseil d'administration de l'université de Stanford, du Council on Foreign Relations, Inc. et de The Blackstone Group, Inc. Dans le passé, Ruth M. Porat a occupé le poste de directeur financier de Tishman Speyer Properties LP et de directeur financier et vice-président exécutif de Morgan Stanley. Elle a obtenu un diplôme de premier cycle à l'université de Stanford, un MBA à la Wharton School de l'université de Pennsylvanie et un diplôme d'études supérieures à la London School of Economics & Political Science.

Principales sociétés Google LLC Director of Finance/CFO ALPHABET INC. Director of Finance/CFO