Les actions de Meme chutent avec AMC et Bed Bath dans le rouge

Bed Bath & Beyond Inc et GameStop Corp ont également glissé alors que les actions privilégiées d'AMC, négociées sous le ticker "APE", ont ouvert à 6,21 $ à la Bourse de New York. Les actions ordinaires d'AMC étaient en baisse de près de 40 % à 10,93 $.

La chaîne de cinéma américaine a déclaré que ses actions privilégiées, destinées à servir de dividende, auront les mêmes droits de vote que les actions ordinaires d'AMC et pourront être utilisées pour lever des capitaux à l'avenir.

La négociation des deux catégories d'actions a été interrompue à plusieurs reprises dans des échanges volatils. Les actions d'AMC et d'APE se négociaient ensemble à 17,14 $, ce qui est inférieur au dernier cours de clôture d'AMC de 18,02 $, selon les calculs de Reuters.

Bed Bath & Beyond Inc. a baissé de 3 %, poursuivant la chute de 40,5 % enregistrée vendredi après que le milliardaire Ryan Cohen se soit brusquement débarrassé de sa participation dans le détaillant en difficulté.

L'année dernière, Cohen s'était constitué une clientèle d'investisseurs individuels fidèles qui avaient parié sur le redressement de GameStop Corp, le détaillant de jeux vidéo. GameStop était en baisse de 4 % lundi.

"Beaucoup de mèmes-ers étaient dans le wagon Ryan Cohen et maintenant qu'il est parti, je pense que beaucoup d'entre eux appuient sur le bouton de sortie", a déclaré Dennis Dick, trader en chef et analyste de la structure du marché chez Triple D Trading. "Vous aviez donc des investisseurs similaires dans Bed Bath and Beyond, Gamestop et AMC".

Les traders ont déclaré que les actions d'AMC ont chuté en raison de la question des actions et après que Cineworld, qui possède les cinémas Regal aux États-Unis, a averti qu'il était à la veille d'un possible dépôt de bilan en raison de la dette qui a grimpé en flèche pendant la pandémie.

Vendredi, AMC a réaffirmé qu'elle avait été frappée par une liste de films "relativement faible" au troisième trimestre de 2022.

"La distribution d'"APE" par AMC se situe quelque part entre une division d'actions et un dividende en actions", a déclaré Rick Meckler de Cherry Lane Investments. "Pour comprendre le mouvement du prix d'AMC aujourd'hui, vous devez ajouter le prix actuel de l'action AMC au prix de l'APE. Cela semble conçu pour permettre effectivement l'émission de plus d'actions par AMC sans rompre techniquement la promesse de la société de ne pas émettre plus d'actions ordinaires, ce qui pourrait diluer davantage leur valeur."

Thomas Hayes, président de Green Hill Capital a déclaré que le titre était AMC "prétendant donner aux actionnaires existants quelque chose de valeur, mais en réalité ils ne font que paver la route pour une dilution future."

Les blocages du COVID-19 ont gravement affecté les affaires des exploitants de cinéma. Cependant, AMC a réussi à lever 1,8 milliard de dollars en 2021, en capitalisant sur le rallye déclenché par l'intérêt des investisseurs de détail pour les valeurs mèmes, ce qui contraste fortement avec le sort de Cineworld.

Les actions d'AMC ont bondi de plus de 150 % depuis la fin de 2019, alors que Cineworld a perdu environ 99 % de la valeur de ses actions au cours de la même période.

"Les défis à court terme d'AMC restent clairs avec l'annonce d'aujourd'hui, et le marché les évalue dans l'énorme chute du prix d'AMC que nous voyons", a déclaré Guido Petrelli, PDG de Merlin Investor.