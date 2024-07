Actuellement, Sanjay Gupta occupe le poste de secrétaire et de responsable de la conformité chez InterGlobe Aviation Ltd. Il est également membre de l'Institute of Company Secretaries of India. Dans le passé, M. Gupta a occupé le poste de directeur général adjoint du secrétariat chez Jaiprakash Associates Ltd, de directeur de l'ingénierie chez Indian Airlines Ltd et de secrétaire et responsable de la conformité chez Firstsource Solutions Ltd. M. Gupta a obtenu un diplôme de premier cycle à l'université de Delhi et un diplôme de premier cycle et un diplôme d'études supérieures au Shri Ram College of Commerce.