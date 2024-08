Satya Nadella occupe le poste de président du Business Council et de directeur général et directeur non indépendant chez Microsoft Corp. Il est également membre du conseil d'administration de Starbucks Corp, de l'Université de Chicago et du Centre de recherche sur le cancer Fred Hutchinson. Il a précédemment occupé le poste de membre du personnel technologique chez Sun Microsystems, Inc. M. Nadella est titulaire d'un MBA de l'université de Chicago, d'un diplôme de troisième cycle de l'université du Wisconsin-Milwaukee et d'un diplôme de premier cycle de l'université de Mangalore.

Principales sociétés MICROSOFT CORPORATION Directeur Général