M. Scott D. Sheffield est un administrateur indépendant de The Williams Cos, Inc, un président-directeur général de Pioneer Natural Resources GPC, Inc et un directeur général et administrateur de Pioneer Natural Resources Co. Il siège au conseil d'administration de The Williams Cos, Inc, de Pioneer Natural Resources Co, du Maguire Energy Institute, de la SMU-Cox School of Business et du National Petroleum Council. M. Sheffield a été précédemment employé en tant que directeur non exécutif indépendant par Santos Ltd, en tant que président-directeur général par Pioneer Natural Resources Gp LLC, en tant que président-directeur général par Parker & Parsley Development Co, en tant que président-directeur général par Parker & Parsley Petroleum Co, en tant qu'ingénieur de production et de réservoir par Amoco Production Co, et en tant que président-directeur général par Pioneer Southwest Energy Partners LP. Il a également siégé au conseil d'administration d'Evergreen Resources, Inc. et d'America's Natural Gas Alliance. Il a obtenu son diplôme de premier cycle à l'Université du Texas à Austin.

