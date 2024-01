Sheryl Kara Sandberg a fondé Leanin.org et la Sheryl Sandberg & Dave Goldberg Family Foundation. Actuellement, Mme Sandberg est directrice de l'exploitation et directrice de Facebook, Inc. Elle est également directrice de l'exploitation et directrice de Women for Women International, Inc. et membre de la Brookings Institution et du conseil d'administration de six autres sociétés. Dans le passé, Mme Sandberg a occupé les postes de consultante en gestion chez McKinsey & Co, Inc, d'économiste pour le Groupe de la Banque mondiale, de vice-présidente des ventes en ligne et des opérations mondiales chez Google LLC et de chef de cabinet au ministère américain des finances. Mme Sandberg a obtenu un diplôme de premier cycle de l'université de Harvard et un MBA de la Harvard Business School.