Après avoir passé 26 années à la Société Générale, Slawomir Krupa a été nommé président et directeur général de la banque rouge et noire et succédera à Frédéric Oudéa en mai 2023.



Il a précédemment occupé de nombreuses fonctions comme directeur général de la banque d’investissement ou directeur de cabinet de Jean-Pierre Mustier. Produit maison de la banque française, il a connu les différentes crises qui ont bouleversé la SG comme l’affaire Kerviel et la quasi-faillite de la banque en 2008 alors en pleine crise des subprimes ou la crise des dettes souveraines en 2011.



Slawomir Krupa a démarré sa carrière en 1996 en tant qu'inspecteur à l'Inspection générale de Société Générale. En 1999, il suit le mouvement lors de la bulle des dotcoms et quitte la banque française pour fonder et diriger une start-up Internet spécialisée dans le domaine de l'e-finance en Europe de l'Est.



Après le dégonflement et la crise de 2001, il rejoint finalement de nouveau la Société Générale en 2002 et reprend ses fonctions au sein de l'Inspection générale pour être nommé en 2005 au comité de direction de ce département. En 2007, il est promu directeur de cabinet de Société Générale Corporate & Investment Banking. En 2009, il devient responsable de la stratégie et du développement, et responsable de Société Générale Corporate & Investment Banking pour l'Europe Centrale et de l'Est, le Moyen-Orient et l’Afrique. En janvier 2012, il devient directeur adjoint des activités de financement, supervisant notamment les activités primaires obligataires, de titrisation et de financements à effet de levier tout en conservant ses responsabilités régionales, élargies en 2013 à la banque privée, la gestion d’actifs et le métier titres.



Son passage aux Etats-Unis entre 2016 et 2021 au poste de directeur général de la Société Générale Americas lui a permis d’améliorer les relations avec la banque centrale américaine (FED). Depuis 2021, il est à la tête de la Banque de financement et d’investissement (BFI). Il s’est notamment attelé à un régime minceur des activités risquées - la marque de fabrique de la Société Générale - tels que les produits dérivés.

Principales sociétés SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Directeur Général