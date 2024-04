FDJ: la PDG Stéphane Pallez reconduite pour 4 ans

Le conseil d’administration du groupe FDJ a approuvé le renouvellement de Madame Stéphane Pallez dans ses fonctions de présidente directrice générale, pour un mandat de quatre ans. Le spécialiste des jeux d’argent précise que cette reconduction s’inscrit dans le cadre du renouvellement du mandat d’administratrice de Stéphane Pallez, soumis au vote en assemblée générale et approuvé à hauteur de 94,2 %. PDG de La Française des Jeux depuis 2014, Stéphane Pallez" a conduit une transformation majeure de l’entreprise au cours de ses deux premiers mandats ".



Stéphane Pallez est diplômée de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris et ancienne élève de l'Ecole nationale d'administration (Ena – promotion Louise Michel). Elle a été PDG du Groupe de réassurance CCR (Caisse centrale de réassurance) entre 2011 et 2014, après avoir été directrice financière déléguée du groupe de télécommunications France Télécom-Orange de 2004 à 2011.