Franklin Templeton : de nouvelles nominations à la direction de la distribution mondiale

Le 04 octobre 2023 à 10:55 Partager

Franklin Templeton annonce des nominations à des postes de direction clés au sein de son équipe Global Distribution, à compter du 2 octobre 2023. Ces nominations soutiendront l'expansion rapide et continue du gérant d'actifs mondial de 1,4 trillion de dollars et permettront à la société de mieux se positionner pour profiter des futures opportunités de distribution. Matt Harrison a été nommé Head of Europe & UK Distribution.



Dans ses nouvelles fonctions, il sera chargé de développer la stratégie de distribution de l'entreprise et de poursuivre l'expansion de ses activités dans cette région. Les responsables de la distribution en Europe et au Royaume-Uni lui seront immédiatement rattachés. Il s'installera à Londres au cours des prochains mois et rendra compte à Adam Spector.



En raison des nouvelles fonctions qu'occupe Matt Harrison, les responsabilités de Tariq Ahmad ont été élargies et il a été nommé Head of APAC Distribution, et il rendra compte à Adam Spector. À l'avenir, Tariq Ahmad sera responsable de la stratégie APAC afin de servir au mieux les clients de la société dans une région qui est essentielle à la stratégie de croissance mondiale de Franklin Templeton. Basé à Singapour, il était auparavant Co-Head of APAC Distribution et dispose de plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la gestion d'actifs.



Sandeep Singh, basé à Dubaï a été nommé Head of CEEMEA & India Distribution, également sous la responsabilité d'Adam Spector. Sandeep Singh était auparavant Head of CEEMEA Distribution et supervisait la direction et le développement des activités retail et institutionnelles de la société en Europe centrale et orientale, au Moyen-Orient et en Afrique (CEEMEA). Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il élargira ses responsabilités à la direction du marché indien. Il a occupé plusieurs postes de direction au sein de la société en Inde et en Malaisie et dispose de plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de la gestion d'actifs.



Enfin, Matt Harrison et Sandeep Singh reprennent les responsabilités de Julian Ide, précédemment Head of EMEA Distribution qui a été nommé Vice Chair, EMEA et qui rend compte à Jenny Johnson, President et CEO. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Julian Ide s'entretiendra avec les décideurs des plus grandes institutions financières mondiales de la région EMEA afin de cultiver des partenariats à long terme mutuellement bénéfiques.