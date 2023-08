M. Sanjay C. Shah est directeur de l'exploitation chez Beyond Meat, Inc. et directeur du Tauber Institute for Global Operations de l'université du Michigan. M. Shah a été précédemment employé en tant que premier vice-président des opérations énergétiques par Tesla, Inc, vice-président des centres d'approvisionnement d'Amérique du Nord par Amazon.com, Inc, directeur général de l'Asie du Sud-Est par MFG.com, Inc, directeur exécutif par Dell, Inc, et directeur principal par Dell Corp. Ltd. Il a obtenu son diplôme de premier cycle à l'Université du Tennessee.