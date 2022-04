Vallourec : nomination d'un nouveau directeur financier

Vallourec annonce la nomination de Sascha Bibert au poste de directeur financier. Il prend ses fonctions ce 19 avril et rejoint le comité exécutif, succédant ainsi à Olivier Mallet, qui quitte le fabricant de tubes après plus de 10 ans en tant que directeur financier. Sascha Bibert était, de 2019 à 2021, directeur financier du groupe allemand Uniper, l'un des plus grands producteurs d'électricité européens cotés en bourse, dont les activités dans les énergies renouvelables et l'hydrogène sont en forte croissance.Auparavant, il a travaillé en tant que directeur financier d'EnerjiSA en Turquie pendant cinq ans, soutenant la forte croissance de la compagnie dans un environnement très volatile, puis cotant la société en bourse à la suite de sa scission en deux entités.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.