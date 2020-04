Accor espère être autorisé à prendre des réservations en France dès le 1er juin -- PDG

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Accor, dont l'activité est quasiment à l'arrêt depuis des semaines en raison de la pandémie de coronavirus, espère être autorisé à prendre des réservations en France à compter du 1er juin, a déclaré jeudi Sébastien Bazin, le PDG du groupe hôtelier, sur les ondes de France Inter.

Confronté à la fermeture de ses hôtels dans 90 pays et alors que plus de 220.000 de ses salariés sont en chômage partiel dans le monde, en raison des mesures de confinement imposées par la crise sanitaire du coronavirus, Accor tente d'accélérer la reprise de ses activités en France. "Nous allons accompagner un certain nombre de mesures, essayer de dessiner la reprise en faisant des propositions concrètes auprès du comité interministériel du Tourisme", a indiqué Sébastien Bazin, le PDG d'Accor, sur France Inter.

"J'espère que nos propositions seront entendues et que l'on va nous autoriser à rouvrir les réservations pour la saison d'été en France à partir du 1er juin", a ajouté le dirigeant. La France compte pour environ 12% du chiffre d'affaires du groupe hôtelier. Sa part de marché dans l'Hexagone s'élève à 17%.

Au début du mois, Accor a prévenu qu'il supprimait le paiement de son dividende au titre de l'exercice 2019, en conséquence des retombées économiques de la crise sanitaire sur ses équilibres financiers. "Accor disposait de 2,5 milliards d'euros de trésorerie au début de l'année, ce qui devrait suffire pour surmonter cette crise", a toutefois rassuré Sébastien Bazin jeudi, toujours sur France Inter.

