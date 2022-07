Accor répartit ses activités dans 2 divisions, dont l'une dédiée au Luxe & Lifestyle

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe Accor a annoncé mardi une réorganisation de ses activités autour de deux grandes divisions.

La première, dédiée aux segments "Economy, Midscale & Premium", regroupera notamment les marques ibis, Novotel, Mercure, Swissôtel, Mövenpick et Pullman, soit 4.816 hôtels dans le monde et 948 nouveaux établissements en développement. La seconde division, "Luxury & Lifestyle", abritera les marques Raffles & Orient Express, Fairmont, Sofitel & MGallery et Ennismore, soit 488 hôtels dans le monde et 266 nouveaux établissements en développement.

Cette nouvelle organisation prendra effet au 1er octobre 2022, a précisé le groupe.

"En évoluant d'un modèle de généraliste à celui de multi-spécialiste, notre objectif est de renforcer encore l'attractivité d'Accor pour nos talents, nos propriétaires, nos partenaires et nos investisseurs", a commenté le président-directeur général d'Accor, Sébastien Bazin, cité dans un communiqué.

Le projet est soumis aux instances représentatives du personnel. Accor a par ailleurs indiqué que son conseil d'administration proposerait lors de la prochaine assemblée générale le renouvellement du mandat de président-directeur général de Sébastien Bazin "afin d'accompagner la mise en place et d'assurer le déploiement de cette nouvelle organisation". Le dirigeant occupe ce poste depuis août 2013.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2022 12:57 ET (16:57 GMT)