Resume de l'actualite a 16H00 GMT (01/06)

ROME - Le gouvernement de coalition formé par le Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème) et la Ligue (extrême-droite) a été investi vendredi après-midi, après trois mois d'incertitude politique, sur un programme de lutte contre l'immigration et de contestation des règles budgétaires européennes.

Le nouveau président du Conseil, Giuseppe Conte, un juriste de 53 ans proche du M5S mais novice en politique, et ses ministres ont prêté serment. Et le gouvernement devrait obtenir sans problème la confiance des deux chambres du Parlement la semaine prochaine, les deux partis y disposant de la majorité.

Les chefs de la Ligue et du M5S ont obtenu des postes clés au gouvernement. Matteo Salvini est ministre de l'Intérieur, tandis que Luigi Di Maio prend la tête d'un nouveau ministère renforcé combinant les portefeuilles de l'Industrie et du Travail. Salvini et Di Maio sont également tous deux vice-présidents du Conseil.

---

MADRID - Le socialiste Pedro Sanchez est le nouveau président du gouvernement espagnol après l'adoption par le Congrès des députés d'une motion de censure contre le conservateur Mariano Rajoy, qui était au pouvoir depuis six ans.

Pedro Sanchez a reçu le soutien de six partis totalisant 180 voix à la chambre basse du Parlement pour voter la motion de censure soumise au vote par le Parti socialiste (PSOE), soit plus que la majorité absolue des 176 voix nécessaires. Le Parti Populaire (PP, droite) de Mariano Rajoy est minoritaire à la chambre basse à la composition particulièrement fragmentée.

Le Parti socialiste (PSOE) avait entamé cette procédure parlementaire après la condamnation de plusieurs dirigeants du Parti populaire pour corruption. Pedro Sanchez devrait prendre ses fonctions lundi et former son gouvernement dans la foulée.

MADRID - Le jour même de l'arrivée au pouvoir de Pedro Sanchez, qui a promis de renouer le dialogue avec les indépendantistes, le président de l'exécutif catalan, Quim Torra, a fait une concession importante : le nouveau gouvernement catalan, présenté vendredi, ne comprend plus aucun membre en exil ou en détention après la proclamation d'indépendance d'octobre dernier, ce qui ouvre la voie à la fin de l'administration directe de la région par Madrid.

En ALLEMAGNE, le parquet a demandé l'extradition de l'ancien président catalan Carles Puigdemont, poursuivi en Espagne après la proclamation d'indépendance de la Catalogne en octobre 2017.

---

LONDRES - Londres pourrait proposer aux Européens d'accorder à l'Irlande du Nord un statut britannique et européen afin d'aplanir les divergences qui entravent les négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Européens et Britanniques excluent le rétablissement d'une frontière physique entre la République d'Irlande, membre de l'UE, et l'Irlande du Nord, province du Royaume-Uni, afin de ne pas réveiller les tensions communautaires sur l'île.

L'UE souligne cependant que l'absence de frontière est incompatible avec la sortie britannique du marché unique et de l'union douanière.

---

WASHINGTON - Le président américain Donald Trump a évoqué hier lors d'un entretien téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron les moyens de réduire le déficit commercial des Etats-Unis avec l'Union européenne.

"Le président Trump a souligné la nécessité de rééquilibrer les échanges commerciaux avec l'Europe", dit la Maison blanche.

Washington a annoncé jeudi l'instauration de droits de douane de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium en provenance de l'Union européenne, du Canada et du Mexique, à compter de ce vendredi. Dans la foulée, le Canada, le Mexique et l'Union européenne ont annoncé des mesures de représailles.

---

SEOUL - La Corée du Nord et la Corée du Sud ont convenu vendredi de se retrouver à deux reprises au mois de juin pour des discussions sur les questions militaires et les réunions des familles séparées par la guerre de 1950-53.

Parallèlement, la Corée du Nord multiplie les contacts avec les Etats-Unis pour tenter d'organiser un sommet entre Kim et Donald Trump le 12 juin à Singapour.

Kim Yong-chol, un proche conseiller de Kim Jong-un qui s'est entretenu mercredi et jeudi à New York avec le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo, doit se rendre ce vendredi à la Maison blanche où il remettra au président américain une lettre du dirigeant nord-coréen.

---

PARIS - Le Conseil constitutionnel a censuré vendredi les délais impartis aux détenus étrangers pour faire appel de leur expulsion du territoire français, que des associations jugeaient trop limités pour permettre un droit au recours effectif.

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité par l'observatoire international des prisons, les associations la Cimade, le Gisti et des avocats, le Conseil a censuré une partie du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version résultant de la dernière loi sur l'asile promulguée le 7 mars 2016.

Le texte de loi précise qu'en cas de placement en détention, l'étranger peut demander l'annulation d'une obligation de quitter le territoire ou encore d'une interdiction de retour en France, dans un délai de 48 heures à compter de sa notification.

---

PARIS - Le mouvement de grève en pointillés des cheminots contre la réforme de la SNCF reprend samedi et dimanche. La SNCF annonce pour la journée de samedi quatre TGV sur cinq, sept Transilien sur dix, un TER sur deux, deux trains Intercités sur cinq, ainsi que trois trains sur quatre à l'international.

Les sénateurs ont achevé dans la nuit l'examen de la réforme de la SNCF, à l'origine d'une grève qui entrera ce week-end dans son troisième mois. Le projet de loi doit désormais faire l'objet d'un vote solennel, programmé le 5 juin, puis d'une commission mixte paritaire, à la mi-juin, chargée d'harmoniser la version ainsi validée et celle que l'Assemblée nationale a votée en première lecture le 17 avril.

---

PARIS - Moins d'un tiers des Français (31%) souhaitent le retour rapide de l'ex-députée du Front national (FN) Marion Maréchal en politique, selon un sondage Ifop pour Fiducial, CNews et Sud radio publié vendredi.

Parallèlement, moins d’un Français sur trois (29%) souhaite que la présidente du Front National présente sa candidature à la prochaine élection présidentielle, un net recul par rapport aux dernières mesures (39% en mars et 41% en septembre 2017).

Marine Le Pen conserve le soutien d’une large majorité des sympathisants du parti, qui devient vendredi le "Rassemblement national", 82% souhaitant une nouvelle candidature en 2022.

---

PARIS - Des militants de Greenpeace ont interrompu vendredi l'assemblée générale des actionnaires de Total pour protester contre le projet du groupe pétrolier de réaliser des forages au large de la Guyane, près de l'embouchure du fleuve Amazone.

Une membre de l'ONG a dans un premier temps coupé la parole au directeur financier, peu après le début de l'assemblée générale, puis une vingtaine de militants ont brièvement fait irruption dans la salle où avait lieu la réunion avant d'être évacués, tout en continuant de la perturber de l'extérieur avec des percussions et des sifflets.

---

PARIS - Edouard Philippe a rendu hommage à Serge Dassault et aux industriels "qui font la France" et exprimé sa confiance dans sa famille pour assurer la pérennité du groupe, pilier de l'industrie de défense nationale.

Serge Dassault avait été condamné en février 2017 à une amende de deux millions d’euros et à cinq ans d’inéligibilité et d’interdiction d’exercer une fonction publique pour blanchiment de fraude fiscale et omissions dans ses déclarations de patrimoine.

En 1998, la justice belge lui avait infligé deux ans de prison avec sursis pour corruption active dans le procès pour des pots-de-vin versés à des hommes politiques pour obtenir le contrat de modernisation des Mirage de l'armée belge.

---

PARIS - Le gouvernement dévoilera lundi les grandes orientations de sa réforme de l'audiovisuel public qui vise à l'adapter aux nouveaux usages et à la révolution numérique, un dossier explosif qui suscite l'inquiétude des salariés en raison des économies et des fusions qui pourraient en découler.

Un document du ministère de la Culture dévoilé par Le Monde en novembre laissait entrevoir plusieurs pistes, notamment un regroupement des sociétés au sein d’une structure commune, la suppression de la chaîne France Ô ou encore une diffusion exclusivement numérique de France 4.