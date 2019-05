Les actionnaires d'UBS sanctionnent la direction après la condamnation en France

Alors qu'il s'agit habituellement d'une formalité, les actionnaires n'ont voté le quitus qu'à 41,7%, contre 89,7% l'an dernier, lors de l'assemblée générale du groupe.

Le vote n'a pas de répercussions immédiates mais des analystes estiment qu'il pourrait exposer davantage les dirigeants à de potentielles poursuites judiciaires de la part d'actionnaires.

Cela s'était produit pour la dernière fois en 2010, lorsque les actionnaires avaient refusé de soutenir la direction d'UBS lors de l'examen de la gestion de l'éclatement de la crise financière de 2007.

La plus grande banque suisse a été condamnée en février par le tribunal correctionnel de Paris à payer 4,5 milliards d'euros, dont une amende record et inédite en France de 3,7 milliards, pour démarchage bancaire illégal et blanchiment aggravé de fraude fiscale.

La semaine dernière, les actionnaires de Bayer ont de même infligé un camouflet à la direction du groupe allemand en décidant de ne pas ratifier les décisions prises par le directoire l'an passé, mécontents de la chute du cours de l'action due à une accumulation des risques judiciaires liés à l'achat de Monsanto.

LES AUTRES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES

Le président d'UBS, Axel Weber, a déclaré à l'AG que la banque avait dû aller en justice en France pour se défendre faute de pouvoir trouver un accord raisonnable. UBS a fait appel du jugement, qu’elle a qualifié d’incompréhensible.

"J'interprète votre décision comme le reflet de l'inquiétude ressentie du fait de la procédure ouverte en France et de votre souhait de garder toutes les possibilités juridiques ouvertes. Je peux le comprendre", a déclaré Axel Weber après le vote, soulignant que le dossier concernait des questions sans rapport avec la direction actuelle.

Sergio Ermotti, directeur général d'UBS, a souligné que toutes les autres résolutions à l'ordre du jour avaient été approuvées.

"Cela ne semble pas être un vote personnel contre la direction ou le conseil d'administration. Nous avons fait ce qui était dans l'intérêt des actionnaires", a-t-il dit.

Les investisseurs ont cependant malmené les dirigeants d'UBS lors de l'AG. "Les risques du passé sont une réalité amère pour nous, les actionnaires d'UBS. Les pénalités associées pourraient nous coûter plusieurs milliards de dollars", a ainsi déclaré Vincent Kaufmann, directeur de la Fondation Ethos, qui conseille de nombreux fonds de pension.

Le cabinet de conseil Institutional Shareholder Services avait déclaré le mois dernier que les actionnaires ne devraient pas approuver l'action des dirigeants. La Fondation Ethos avait recommandé aux actionnaires de rejeter toutes les propositions de rémunération de la banque suisse, y compris les votes contraignants sur les primes et d'autres éléments de rémunération.

La société de conseil aux actionnaire Glass Lewis s'est elle aussi opposée au plan de rémunération d'UBS et a recommandé aux investisseurs de s'abstenir lors du vote sur la performance de la direction.

Mais les actionnaires ont approuvé à près de 80% le rapport sur la rémunération pour 2018. Sergio Ermotti a perçu une rémunération totale (salaire et primes) de 14,1 millions de francs suisses (12,36 millions d'euros) l’année dernière, contre 14,2 millions de francs l’année précédente, l’un des dirigeants les mieux payés d'Europe.

En Bourse, le cours de l'action UBS était quasi inchangé dans l'après-midi.

(Angelika Gruber, Bertrand Boucey et Dominique Rodriguez pour le service français)

