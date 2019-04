UBS a limité le repli au 1er trimestre, le titre monte

Les analystes tablaient en moyenne sur un résultat net en recul de 46% pour la plus grande banque de Suisse, à 848 millions de dollars, selon des données Infront Data. Le consensus fourni par la première banque suisse s'établissait à 902 millions de dollars.

"Le premier trimestre 2019 a été caractérisé par des conditions de marché difficiles, qui se sont améliorées vers la fin du trimestre et en avril", a déclaré le directeur général Sergio Ermotti, cité dans un communiqué.

En Bourse, le titre UBS a ouvert en hausse de 1,8% après ces annonces.

En mars, Sergio Ermotti avait signalé une baisse d'un tiers environ du produit net dans la banque d'investissement et de 9% dans la gestion de patrimoine, et avait estimé que l'environnement pour les banques d'investissement était parmi les plus difficiles depuis des années.

Les bénéfices dans ces deux activités phares d'UBS ont été durement touchés par le recul des transactions et l’encaissement de trésorerie de la part de la clientèle et ils ont chuté respectivement de 64% et de 21% sur une base ajustée.

Des entrées positives provenant de nouveaux clients et une augmentation de 8% des actifs investis dans la gestion de patrimoine de la banque devraient maintenant contribuer à accroître les revenus, a déclaré la banque.

UBS a prévu de réduire davantage ses coûts en 2019 et a déclaré que les efforts stratégiques qui feront sentir leurs effets au second semestre devraient soutenir sa politique de rendement du capital, qu'elle a confirmée jeudi.

La banque a dit qu'elle reprendrait au deuxième trimestre un programme 2019 de rachat d'actions qui pourra aller jusqu'à un milliard de dollars, précisant que le rythme des rachats dépendrait des perspectives d'activité.

Elle a également dit qu’elle espérait augmenter son dividende d'environ 5% cette année, à comparer à ses objectifs d’augmentations annuelles entre 5% et 9% environ.

