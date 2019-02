UBS confirme sa politique de dividende après son amende de 3,7 mds d'euros en France

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--La banque suisse UBS a confirmé vendredi sa politique de dividende, après avoir écopé cette semaine d'une amende de 3,7 milliards d'euros pour évasion fiscale en France.

UBS "n'a aucune intention de dévier de son dividende pour 2018", a déclaré le directeur général, Sergio Ermotti, pendant une conférence téléphonique avec des analystes. La banque a proposé un dividende de 0,70 franc suisse par action au titre de l'exercice 2018, en hausse de 8% par rapport à 2017.

La justice française a infligé mercredi une amende de 3,7 milliards d'euros à UBS, qui devra également verser 800 millions d'euros de dommages et intérêts à l'Etat français. La banque compte faire appel de cette condamnation.

Sergio Ermotti a également indiqué que la banque restait déterminée à augmenter son dividende d'environ 5 à 9% chaque année et à distribuer ses excédents de capitaux à ses actionnaires au moyen de rachats d'actions. Cependant, a ajouté le dirigeant, UBS doit également tenir compte des perspectives d'activité et de l'impact des événements et "en cas de scénario extrêmement adverse", la priorité ira à la protection du dividende, a-t-il ajouté.

"Il est trop tôt pour fournir des indications sur les provisions pour litige" liées au dossier français, a indiqué Sergio Ermotti, en précisant que l'amende n'avait pas d'impact sur l'activité.

"La réaction des clients est très encourageante, il n'y a absolument aucun signe d'inquiétude", a-t-il affirmé.

UBS devrait apporter des précisions sur l'impact du verdict du tribunal correctionnel de Paris d'ici à la publication de son rapport annuel, prévue à la mi-mars.

-Pietro Lombardi, Dow Jones Newswires (Version française Valérie Venck) ed: ECH

