Le détaillant britannique B&M nomme le successeur de son PDG Arora et émet un avertissement sur sa marge bénéficiaire.

Le détaillant discount britannique B&M a nommé mardi le directeur financier Alex Russo pour succéder au directeur général de longue date Simon Arora , qui prendra sa retraite l'année prochaine.

Le détaillant, qui vend de tout, de l'alimentation aux articles de maison, en passant par les produits de jardinage et de bricolage, a averti de la baisse des marges bénéficiaires cette année, les clients dépensant moins sur les produits discrétionnaires en raison de l'inflation galopante et de la crise du coût de la vie.

B&M a déclaré un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 619 millions de livres (780,44 millions de dollars) pour l'exercice clos le 26 mars.

Le bénéfice de base de cet exercice devrait se situer entre 550 millions et 600 millions de livres, soit moins que l'année dernière mais toujours supérieur aux niveaux d'avant la pandémie.

Le groupe, dont le nom complet est B&M European Value Retail, exploite plus de 1 100 magasins au Royaume-Uni et en France.

Bien que B&M ait obtenu de bons résultats pendant la pandémie, ses actions ont perdu plus d'un quart de leur valeur depuis le début de l'année, en raison des perspectives de consommation et de l'annonce, en avril, du départ à la retraite d'Arora après plus de 17 ans à la tête du groupe.

Les Britanniques sont confrontés à une compression de leur revenu disponible, l'inflation ayant atteint en avril un pic de 9% en 40 ans et devant encore augmenter.

"Cependant, nous avons déjà constaté que dans de telles périodes, les clients recherchent de plus en plus un bon rapport qualité-prix, et B&M est idéalement placé pour répondre à ces besoins", a déclaré M. Arora dans une déclaration de résultats.

Pour amortir le choc, le gouvernement a annoncé la semaine dernière une aide de 15 milliards de livres pour les ménages qui ont du mal à faire face à la flambée des factures d'énergie. (1 $ = 0,7931 livre) (Reportage de Yadarisa Shabong à Bengaluru et James Davey à Londres ; Montage de Shailesh Kuber)