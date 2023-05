Société Générale : la nouvelle feuille de route stratégique sera présentée le 18 septembre

Nommé Directeur général par le Conseil d’administration de Société Générale à l’issue de l’Assemblée générale du 23 mai 2023, Slawomir Krupa annonce la présentation de la nouvelle feuille de route stratégique et financière le 18 septembre 2023. Effective à compter d’aujourd’hui, l'équipe de Direction dirigée par Slawomir Krupa est composée de deux Directeurs généraux délégués, Philippe Aymerich et Pierre Palmieri, et d’un Comité exécutif nouvellement créé.La feuille de route stratégique et financière sera présentée aux investisseurs le 18 septembre prochain à l'occasion d'une journée investisseurs qui se tiendra à Londres.Comme annoncé le 9 mars dernier, la Direction a défini trois objectifs prioritaires. La banque cite " l'allocation et l'utilisation performantes du capital " et " la qualité d'exécution de la feuille de route du groupe à long terme et, dès à présent, de l'ensemble des projets stratégiques en cours ". Il s'agit de la mise en oeuvre de la nouvelle banque de détail SG en France, du développement de Boursorama, de l'intégration de LeasePlan par ALD, de la finalisation de la joint-venture avec AllianceBernstein et du déploiement de la stratégie ESG.Le troisième objectif prioritaire est " l'amélioration structurelle des performances opérationnelles et de la rentabilité du groupe Société Générale ".