Beiersdorf : Credit suisse n'est plus acheteur

Selon Credit suisse, il n'est plus l'heure d'acheter ('surperformance') l'action Beiersdorf, sur laquelle le conseil des analystes devient neutre. L'objectif de cours est écrêté de 103 à 95 euros, soit cinq euros de moins environ que le cours du jour à la Bourse de Francfort.Une note de recherche reconnaît que le groupe allemand de produits de grande consommation, dont Nivea est la marque amirale, 'présente l'un des profils de croissance organique les plus attrayants de notre univers de couverture'. Ce qui résulte du travail entrepris à partir de 2012 par le directeur général Stefan Heidenreich , et permet au Beiersdorf d'aujourd'hui d'afficher des ratios en ligne avec ceux des valeurs comparables.Soit, 'mais nous sommes d'avis que l'importante trésorerie, qui augmente toujours, va de plus en plus diluer la contribution de la croissance', argumente une note de recherche, qui de ce fait tient compte du cash suivant une décote de 50%. UBS estime en effet que depuis la démission de Stefan Heidenreich , au début de l'été, la probabilité d'acquisitions significatives a diminué.Enfin, l'action Beiersdorf se traite selon un PER 2019 de 27,5 fois, soit davantage que L'Oréal (27,3 fois). Même si hors cash, le ratio de Beiersdorf revient à 24,9 fois.Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.