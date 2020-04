EasyJet convoque une AG, demande aux actionnaires de voter contre le départ de 4 dirigeants

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--La compagnie aérienne britannique easyJet a annoncé lundi qu'elle convoquerait une assemblée générale le 22 mai pour examiner les résolutions proposées par son fondateur, Stelios Haji-Ioannou, et qu'elle demanderait aux actionnaires de voter contre celles-ci.

La compagnie aérienne a déclaré que les résolutions portaient sur la révocation du président John Barton, du directeur général Johan Lundgren, du directeur financier Andrew Findlay et de l'administrateur indépendant Andreas Bierwirth.

EasyJet affirme que ces résolutions représentent une tentative de l'homme d'affaires pour forcer le conseil d'administration à prendre une mesure que le groupe estime ne pas être dans le meilleur intérêt de la société et de ses actionnaires, et demandera par conséquent aux actionnaires de voter contre ces résolutions. La compagnie aérienne a déclaré que le départ des quatre membres du conseil d'administration serait extrêmement préjudiciable et déstabilisant en cette période critique, et que la tenue d'une assemblée générale constituait une perturbation inutile.

"Ayant déjà pris des mesures décisives et urgentes pour soutenir les liquidités d'easyJet en vue d'une immobilisation prolongée, le conseil d'administration reste déterminé à faire traverser cette période d'incertitude continue à easyJet avec succès", a déclaré le groupe.

Stelios Haji-Ioannou, qui détient avec sa famille 33,7% d'easyJet, réclame l'annulation d'une commande de 4,5 milliards d'euros passée à Airbus.

EasyJet a souligné que la commande à Airbus était vitale pour la poursuite de son activité et que les responsabilités engagées par une tentative de résiliation unilatérale du contrat sans motif seraient extrêmement préjudiciables car elles affecteraient gravement sa capacité à mener son activité de compagnie aérienne à bas prix.

L'action easyJet gagne 3,5%, à 593 pence.

-Anthony O. Goriainoff, Dow Jones Newswires

(Version française Aurélie Henri) ed: VLV

