EasyJet: les actionnaires rejettent les résolutions visant à démettre des administrateurs

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--Les actionnaires d'easyJet ont voté vendredi lors d'une assemblée générale extraordinaire contre des résolutions visant à évincer du conseil d'administration le président, John Barton, le directeur général, Johan Lundgren, le directeur financier, Andrew Findlay, et l'administrateur indépendant, Andreas Bierwirth, a annoncé la compagnie aérienne britannique.

La compagnie aérienne à bas prix a rappelé que cette assemblée générale s'était tenue à la demande du premier actionnaire d'easyJet et propriétaire d'easyGroup Holdings, Stelios Haji-Ioannou, qui n'a cessé de menacer de révoquer les membres du conseil d'administration si la compagnie ne mettait pas fin à son contrat avec Airbus portant sur la livraison de 107 avions.

EasyJet a indiqué que plus de 99% des votes exprimés par les actionnaires indépendants avaient soutenu le conseil d'administration.

Stelios Haji-Ioannou - qui, avec sa famille, possède 33,7% de la compagnie aérienne, tandis qu'easyGroup en détient 5% - a demandé à plusieurs reprises la résiliation du contrat de 4,5 milliards d'euros que la compagnie aérienne a conclu avec Airbus.

Le fondateur d'easyJet estime que la compagnie ne peut pas se permettre d'honorer cette commande, car son montant excède sa capitalisation boursière de 2,4 milliards de livres sterling (2,7 milliards d'euros).

La compagnie aérienne à bas prix avait affirmé en avril qu'elle ne pouvait pas résilier le contrat pour cause de force majeure, et qu'elle serait responsable de toute perte future démontrable par Airbus due à la résiliation.

Stelios Haji-Ioannou, via easyGroup, a menacé de demander la révocation d'un administrateur non exécutif toutes les sept semaines "jusqu'à ce que nous trouvions des administrateurs désireux et capables de remplir leurs fonctions pour protéger la société en résiliant et si nécessaire en renégociant le contrat Airbus".

-Anthony O. Goriainoff, Dow Jones Newswires

(Version française Julien Marion) ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire