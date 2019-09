Orange : Stéphane Richard ne souhaite pas une sortie de l'Etat du capital

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le PDG d'Orange, Stéphane Richard, ne souhaite pas que l'Etat sorte du capital de l'opérateur télécoms, a-t-il déclaré mercredi.

"Si jamais un jour l'Etat, pour des raisons qui me dépassent, décide de sortir du capital d'Orange, je pense qu'on est tout à fait prêt à cela", a-t-il affirmé sur France Inter. "Mais ce n'est pas mon souhait et ce n'est pas le souhait non plus des salariés, je pense", a-t-il poursuivi.

L'Etat détient, en incluant la participation de Bpifrance, 22,95% du capital d'Orange.

