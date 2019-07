Orange dépasse les attentes au S1 et confirme ses prévisions pour 2019

Prix les plus bas d'Europe en France, pression règlementaire la plus forte du monde, obligation d'investir dans la FTTH et la 5G au profit des 3 milliardaires oligarques Niel, Drahi et Bouygues, Afrique famélique, danseuse bancaire ruineuse, opérations de concentration immobilières des sièges d'Orange hyper-stressante pour les salariés, un PDG en sursit judiciaire, bref l'action qui a déjà chuté de 7% depuis le 1er janvier ne risque pas hélas de remonter.