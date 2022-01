PRESSE: L'Elysée privilégie Christel Heydemann pour diriger Orange

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'Elysée privilégie la nomination de Christel Heydemann au poste de directrice générale de l'opérateur de télécommunications Orange, a rapporté mardi BFM Business.

Selon le média, Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Elysée, a rencontré la semaine dernière Christel Heydemann et les deux autres prétendants à la succession de Stéphane Richard.

Plus tôt en janvier, Libération indiquait que le comité de sélection interne d'Orange, composé de trois administrateurs, avait retenu trois prétendants officiels : Ramon Fernandez, l'actuel directeur financier du groupe, Franck Boulben, un de ses anciens dirigeants, actuellement en poste chez Verizon aux Etats-Unis, et Christel Heydemann, une de ses administratrices qui préside Schneider Electric France.

La semaine dernière, le ministère de l'Economie indiquait à l'AFP que Bruno Le Maire donnait également sa préférence à la nomination d'une femme à la tête d'Orange, après avoir auditionné trois candidats "aux profils intéressants" dont une femme, Christel Heydemann. L'Etat français, qui détient près de 23% du capital d'Orange, sera le décisionnaire final quant au nouveau patron de l'opérateur historique.

Contactés par l'agence Agefi-Dow Jones, un porte-parole d'Orange n'a pas souhaité commenter ces informations dans l'immédiat, tandis que l'Elysée n'était pas disponible.

Fin novembre dernier, le conseil d'administration d'Orange a accepté la démission de son PDG à la suite de sa condamnation en appel dans l'affaire du processus d'arbitrage entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais. Stéphane Richard a été condamné par la Cour d'appel de Paris à un an de prison avec sursis et à 50.000 euros d'amende pour complicité de détournement de fonds publics dans l'affaire Tapie. Le patron d'Orange et les autres mis en cause, dont Bernard Tapie, avaient été relaxés en première instance en 2019 par le tribunal correctionnel.

Orange s'est engagé à présenter sa nouvelle gouvernance avant le 31 janvier 2022.

