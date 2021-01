PRESSE: La 5G d'Orange disponible dans 160 villes en France -- Stéphane Richard

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur de télécommunications Orange est désormais en mesure de proposer des services mobiles de cinquième génération (5G) dans 160 villes françaises, a déclaré dimanche son PDG, Stéphane Richard, au Journal du dimanche (JDD).

"Nous avons déjà 'allumé', comme on dit en termes techniques, 160 villes, dont Marseille, Angers, Nice ou Le Mans", a commenté Stéphane Richard, interrogé sur le rythme de développement de la 5G d'Orange en France. "Nous allons très prochainement la déployer dans 30 autres villes, comme Aix-en-Provence, Brest ou Toulon", a ajouté le dirigeant au JDD.

Stéphane Richard a toutefois reconnu que le rythme de déploiement de la technologie 5G était décevant dans l'Hexagone. "Outre des problèmes de fond, la chronologie des derniers mois apporte une explication aux crispations récentes", selon l'ancien inspecteur des finances. "La 5G est en effet devenue, au printemps de 2019, un thème de campagne pour les élections municipales, ce qui n'a pas facilité les choses, au contraire", a précisé le dirigeant.

"La France part avec près d'un an et demi de retard dans le déploiement de la 5G" et "il est difficile de savoir si elle le rattrapera", a déploré Stéphane Richard.

