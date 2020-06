PRESSE: Orange compte profiter des opportunités nées de la crise et accélérer en Afrique

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur de télécommunications Orange compte être plus offensif sur le terrain de la croissance externe et profiter des opportunités nées de la crise sanitaire tout en accroissant au cours des prochains mois son ancrage géographique en Afrique, a déclaré son PDG, Stéphane Richard, dans un entretien au journal Les Echos.

"Nous devons être plus offensifs", a indiqué Stéphane Richard, interrogé sur la stratégie de l'ex-France Télécom en matière de croissance externe. "Une crise crée des problèmes mais provoque aussi des opportunités" et "Orange doit se mettre dans l'état d'esprit de saisir ces opportunités", a complété le dirigeant lors de l'entretien accordé au quotidien économique.

Stéphane Richard espère qu'Orange saura "profiter" des "espaces qui vont s'ouvrir", notamment dans les secteurs de la santé, de la cybersécurité et de la transformation digitale des entreprises. L'opérateur télécoms ne devrait pas se lancer dans une acquisition d'envergure mais plutôt "examiner activement les opportunités de croissance externe, petites ou transformatrices", a prévenu son dirigeant.

Stéphane Richard se laisse par ailleurs "quelques mois" pour accroître l'ancrage d'Orange en Afrique. "Cela pourrait faire sens pour Orange d'avoir une assise géographique africaine plus importante qu'aujourd'hui et d'être présent dans les grandes économies africaines que sont le Nigeria et l'Afrique du Sud", a concédé Stéphane Richard.

L'opérateur de télécommunications Orange avait annoncé vendredi renouveler son équipe de direction dans le but d'accélérer sa stratégie à l'horizon 2025 au sortir de la crise sanitaire du nouveau coronavirus.

