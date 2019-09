PRESSE: Selon son PDG, Stéphane Richard, Orange est harcelé juridiquement par l'Arcep

Sansdents - Le PB est que les présidents de l'ARCEP et de l'ADLC sont nommés par Macron qui lui-même a une haine viscérale pour l'ancien opérateur de service Public FT/orange dont il rêve le démentiellement au seul profit de ses amis oligarques milliardaires Niel, Drahi et Bouygues qui servent Macron dans leurs nombreux médias, comme Bolloré, Arnault Pinault, Dassault, etc...