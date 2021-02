Rolls-Royce : nomination d'un nouveau directeur financier

Rolls-Royce annonce la nomination de Panos Kakoullis comme directeur financier et administrateur exécutif, succédant à Stephen Daintith qui quittera le groupe, comme annoncé avec la présentation de ses résultats provisoires l'an dernier.Panos Kakoullis travaillait précédemment chez PA Consulting et prendra ses nouvelles fonctions chez le motoriste britannique le 3 mai 2021. Stephen Daintith quittera Rolls-Royce le 19 mars 2021, peu après la publication des résultats annuels 2020.Durant la période de transition entre Stephen Daintith et Panos Kakoullis, Ben Fidler sera nommé directeur financier par intérim. Il est actuellement directeur financier adjoint et a rejoint l'équipe de direction le 1er janvier dernier.Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.