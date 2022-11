Un juge américain invoque l'impact sur les auteurs de best-sellers pour bloquer une fusion de livres

La juge Florence Pan du tribunal fédéral du district de Columbia a déclaré dans une brève ordonnance rendue le 31 octobre qu'elle estimait que le ministère de la Justice avait démontré que l'accord pouvait réduire considérablement la concurrence "sur le marché des droits d'édition américains des livres les plus vendus".

Penguin appartient au groupe médiatique allemand Bertelsmann SE & Co, tandis que Paramount Global possède Simon & Schuster.

M. Pan a déclaré que l'entité fusionnée détiendrait 49 % du marché des droits d'édition des livres à succès anticipés, ajoutant que le gouvernement a présenté "des preuves solides d'effets unilatéraux probables et d'effets coordonnés qui nuiraient à la concurrence."

M. Pan a déclaré que ces auteurs de best-sellers "ont moins de points de vente qui peuvent satisfaire leurs exigences, et sont donc vulnérables à un comportement anticoncurrentiel."

Parmi les auteurs de Penguin figurent l'auteur de livres de cuisine Ina Garten et les romancières Zadie Smith et Danielle Steele, tandis que Simon & Schuster publie, entre autres, Stephen King, Jennifer Weiner et Hillary Rodham Clinton.

Le gouvernement a plaidé contre l'accord, affirmant qu'il entraînerait une diminution de la concurrence pour les livres à succès et une baisse des avances pour les auteurs qui gagnent 250 000 $ ou plus.

L'avocat de Penguin Random House, Daniel Petrocelli, a soutenu au cours du procès de 12 jours que l'accord aurait "d'énormes avantages" pour les lecteurs et les auteurs puisque les "imprints", ou marques, détenus par les deux géants continueraient à se faire concurrence.

L'auteur à succès Stephen King, qui a témoigné pendant le procès de trois semaines, s'est inscrit en faux contre cette promesse : "Vous pourriez aussi bien dire que vous allez avoir un mari et une femme qui font des offres l'un contre l'autre pour la même maison. C'est un peu ridicule".

Les cinq principaux éditeurs sont Penguin Random House, HarperCollins, Macmillan, Simon & Schuster et Hachette, Walt Disney Co et Amazon.com Inc étant également présents sur le marché. HarperCollins est la propriété de News Corp.

L'opinion de Pan a cité l'importance de l'industrie, en citant John Steinbeck qui a dit : "Je suppose qu'il n'y a jamais assez de livres."

"Les gens veulent lire", a écrit M. Pan. "Et les éditeurs de livres ont l'énorme pouvoir et la responsabilité de décider quels livres - et donc quelles idées et histoires - seront largement mis à la disposition du public."