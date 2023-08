La faiblesse du yen soulage temporairement les constructeurs automobiles japonais des difficultés liées à la Chine

Les constructeurs automobiles japonais bénéficient d'une protection bien nécessaire grâce à une vieille habitude, la faiblesse du yen contribuant à soutenir les bénéfices face à la baisse des ventes en Chine et au passage de plus en plus difficile aux véhicules électriques.

Toyota, Honda et Nissan ont récemment annoncé des bénéfices supérieurs de 6 % à 21 % aux estimations des analystes pour la période de trois mois se terminant en juin, et tous ont cité la monnaie comme un facteur. "Si le yen reste bas, ils en bénéficient clairement, mais cela ne compense pas les autres préoccupations", a déclaré Satoru Aoyama, directeur principal chez Fitch Ratings Japan. "Ils ont des difficultés sur le marché chinois", a-t-il ajouté. "Ils n'ont tout simplement pas de solution immédiate à leurs problèmes dans ce pays, a-t-il ajouté. À la fin du mois dernier, Nissan a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année, les augmentant de 30 milliards de yens (208 millions de dollars) pour les porter à 550 milliards de yens. Environ 20 milliards de yens proviennent de la devise, a déclaré le directeur financier Stephen Ma lors d'une réunion d'information. La faiblesse du yen a traditionnellement dopé les bénéfices des grands exportateurs japonais, même si elle n'est plus aussi bénéfique pour les constructeurs automobiles qui ont augmenté leur production à l'étranger ces dernières années. Les actions des constructeurs automobiles réagissent rapidement aux fluctuations du yen, bien que les entreprises elles-mêmes aient tendance à s'en tenir à des prévisions prudentes concernant la monnaie. Par exemple, Toyota s'en tient à sa prévision d'un taux de change moyen de 125 pour un dollar au cours de l'année, un niveau qui n'a pas été atteint depuis avril 2022, environ un mois après que la Réserve fédérale américaine a commencé à relever ses taux d'intérêt. Le yen était à 144 jeudi. Chez la petite Subaru, une variation d'un yen par rapport au dollar a un impact de 20 milliards de yens sur le bénéfice d'exploitation, a déclaré le directeur financier Katsuyuki Mizuma au début du mois. Mercredi, un responsable de Honda a déclaré que le bénéfice d'exploitation d'avril-juin était supérieur de plusieurs dizaines de milliards de yens aux prévisions, la faiblesse du yen en représentant environ la moitié. "Le yen n'était pas seulement faible par rapport au dollar, mais aussi par rapport à d'autres monnaies, y compris en Asie et en Europe, ce qui se traduit par un bénéfice", a déclaré le responsable. LA LUTTE CONTRE LA CHINE La baisse du yen ne pouvait pas mieux tomber pour les constructeurs automobiles japonais, qui connaissent des difficultés en Chine. Le plus grand marché automobile du monde est de plus en plus dominé par des acteurs locaux. Les ventes au détail de Nissan en Chine ont chuté de 46 % au cours du trimestre et celles de Honda ont baissé de 5 %. Les ventes de Toyota, y compris celles de sa marque de luxe Lexus, ont augmenté au cours de la période. Pour le premier semestre de l'année civile, elles ont baissé de près de 3 %. Les constructeurs automobiles japonais ont également été lents à s'adapter à la croissance du marché mondial des véhicules électriques en proposant des offres compétitives. On ne sait pas combien de temps durera la faiblesse du yen. La banque centrale du Japon a récemment modifié son plafond sur les rendements obligataires, suscitant l'espoir qu'elle pourrait finalement abandonner la politique ultra-libre qui a pesé sur la monnaie. Eisuke Sakakibara, ancien fonctionnaire influent du ministère des finances, a déclaré à Reuters que le yen pourrait atteindre 130 d'ici la fin de l'année. Subaru a maintenu ses prévisions à 128 yens, a déclaré le directeur financier Mizuma, invoquant la difficulté de prévoir l'évolution de la monnaie. "Nous surveillons de très près les taux de change", a-t-il déclaré. (1 dollar = 144,2400 yens)