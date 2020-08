Sumner Redstone Nationalité : Américaine Date de naissance : 27/05/1923 Principales sociétés : Aucune connexion disponible Biographie : A la tête du très puissant groupe Viacom Inc, Sumner Redstone gère un véritable empire médias réunis... » Lire la suite ViacomCBS : décès de Sumner Redstone 0 12/08/2020 | 15:58 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires



a dirigé Viacom durant plus de 30 ans en tant que président exécutif du conseil d'administration, après l'acquisition d'une participation de contrôle dans ce groupe par National Amusements en 1987.



Il est devenu président émérite à la fois de Viacom et de CBS en février 2016, avant la fusion entre les deux entreprises qui est intervenue à la fin de l'année dernière, conformément à un accord signé en août 2019.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés. ViacomCBS fait part ce mercredi du décès de Sumner M Redstone, qui était à la fois son président émérite et le PDG de National Amusements, l'actionnaire de contrôle du groupe de médias et de divertissement. Sumner Redstone a dirigé Viacom durant plus de 30 ans en tant que président exécutif du conseil d'administration, après l'acquisition d'une participation de contrôle dans ce groupe par National Amusements en 1987.Il est devenu président émérite à la fois de Viacom et de CBS en février 2016, avant la fusion entre les deux entreprises qui est intervenue à la fin de l'année dernière, conformément à un accord signé en août 2019.Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv VIACOM INC. 3.20% 24.22 0.00% VIACOMCBS INC. -0.77% 26.31 -36.84% 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Dernières actualités sur Sumner Redstone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Suiv.