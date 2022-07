Wall Street ouvre dans le rouge après un nouveau pic d'inflation en juin

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi, après l'annonce d'une accélération de l'inflation qui fait redouter une forte hausse des taux d'intérêt et un risque accru de récession outre-Atlantique.

Le Dow Jones perdait 1,1% en début de séance, à 30.639 points, et l'indice élargi S&P 500 perdait 1,1%, à 3.777 points. Le Nasdaq Composite se repliait de 1%, à 11.150 points.

Les chiffres de l'inflation publiés mercredi renforcent les craintes de récession qui avaient déjà freiné les indices depuis le début de la semaine, alors que le scénario d'un fort tour de vis monétaire de la Réserve fédérale (Fed) semble de plus en plus probable.

Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté de 9,1% sur un an en juin, dépassant les prévisions des économistes interrogés par le Wall Street Journal, qui tablaient sur un taux d'inflation de 8,8%, après la progression de 8,6% observée en mai. Sur un mois, les prix à la consommation ont crû de 1,3% en juin, en données corrigées des variations saisonnières. Les économistes s'attendaient à une progression de 1,1%.

L'indice de base, qui exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie, s'est inscrit en hausse de 5,9% sur un an et de 0,7% sur un mois. Les économistes interrogés par le Wall Street Journal anticipaient une augmentation de l'indice de base de 5,7% sur un an et de 0,5% sur un mois.

A la suite de cette publication, le dollar a repris sa progression contre un panier de devises et a touché un nouveau point haut depuis 2002 en retrouvant la parité avec l'euro, déjà atteinte mardi.

Sur le marché obligataire, le rendement du bon du Trésor à 10 ans gagne 6 points de base, à 3,034%. Le rendement du 2 ans bondit de 11 points de base, à 3,157%. Selon l'outil FedWatch de CME Group, les opérateurs évaluent désormais à 42% la probabilité d'une hausse d'un point entier de pourcentage des taux directeurs de la Fed à la fin du mois. La probabilité d'un relèvement d'une telle ampleur était estimée à seulement 7,6% mardi.

-Twitter (+5,3%) a porté plainte mardi contre Elon Musk pour contester la décision de ce dernier de dénoncer l'accord de rachat du réseau social pour 44 milliards de dollars. Le groupe californien a saisi la justice pour contraindre l'entrepreneur à respecter les termes de l'accord conclu en avril avec son conseil d'administration.

-Google, filiale d'Alphabet (-2%), va ralentir ses embauches jusqu'à la fin de l'année, a annoncé au personnel le PDG du moteur de recherche, Sundar Pichai. Dans un courrier électronique envoyé mardi aux employés, Sundar Pichai a indiqué que Google "ralentir[ait] le rythme de ses recrutements pendant le reste de l'année, tout en continuant à soutenir [ses] projets les plus importants".

-Credit Suisse (-2,1% à Wall Street) a reporté l'introduction en Bourse de son fonds immobilier 1a Immo PK en raison des conditions de marché. La banque suisse avait initialement prévu une cotation de ce fonds au quatrième trimestre 2022.

-16h30: stocks de pétrole - semaine close le 8 juillet

-20h00: Livre Beige de la Réserve fédérale

