Le géant de la crypto-monnaie Binance contrôlait les comptes bancaires d'une filiale américaine indépendante

LONDRES, le 5 juin - Un cadre supérieur de Binance était l'opérateur principal de cinq comptes bancaires appartenant à la filiale américaine prétendument indépendante du géant des échanges de cryptomonnaies, y compris un compte qui contenait des fonds de clients américains, montrent les dossiers bancaires. Le créancier américain Silvergate Bank a autorisé le cadre, Guangying Chen, un proche collaborateur du PDG de Binance, Changpeng Zhao, à exploiter les comptes en 2019 et 2020, selon les dossiers de ces années. Cela a permis à Chen et à ses adjoints de déplacer des fonds détenus sur les comptes bancaires. Les employés de la filiale, Binance.US, ont dû demander à l'équipe de Chen de traiter les paiements, même pour couvrir la masse salariale de l'entreprise, selon les messages de l'entreprise. Les nouvelles découvertes proposent des détails supplémentaires sur la manière dont Binance a exercé un contrôle étroit sur Binance.US, bien que les deux sociétés aient toujours affirmé qu'elles fonctionnaient de manière indépendante. Les relevés bancaires et les messages inédits montrent que la gestion par Binance des finances de l'entreprise américaine s'étendait à ses comptes bancaires à Silvergate et expliquent en détail comment cet accès secret a été accordé. Binance.US a nié que Binance ait jamais géré ses comptes bancaires. Son responsable juridique, Krishna Juvvadi, a déclaré à Reuters en avril que les employés de l'opérateur de Binance.US, BAM Trading, avaient le contrôle exclusif depuis sa création en 2019. En réponse à des questions pour cet article, un porte-parole de Binance.US, Christian Hertenstein, a toutefois déclaré que depuis que l'actuel directeur général de la société, Brian Shroder, a pris le relais fin 2021, personne d'autre que les responsables de Binance.US n'a eu le contrôle ou l'accès aux comptes de Binance.US. Hertenstein n'a pas expliqué l'écart entre les temps utiles donnés par lui et Juvvadi. Binance et Silvergate, qui s'est effondrée en mars et met fin à ses activités, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Les activités de Binances aux États-Unis font l'objet d'une attention de plus en plus soutenue de la part de Washington. En conservant secrètement le contrôle des finances de Binance.US, M. Zhao s'est assuré de pouvoir diriger l'expansion de la société sur le marché américain des cryptomonnaies - l'un des plus importants au monde - tout en la maintenant à l'écart de sa bourse mondiale, qui faisait l'objet d'un examen minutieux de la part des autorités de réglementation américaines. En mars, la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis a accusé Binance et Zhao de s'être volontairement soustraits aux lois sur les matières premières en structurant intentionnellement des entités pour éviter les réglementations américaines conçues pour protéger les investisseurs. M. Zhao a qualifié les accusations civiles de récapitulation incomplète des faits. La CFTC n'a fait aucun commentaire pour cet article. Reuters a précédemment rapporté qu'un adjoint de Chens avait accès à un compte Silvergate de Binance.US et que ce compte avait transféré plus de 400 millions de dollars en 2021 à une société de trading contrôlée par Zhao. Binance.US a déclaré que la société de trading, Merit Peak, retirait ses propres fonds, de l'argent provenant de son activité de trading sur la bourse. Juvvadi a déclaré qu'une enquête menée par Binance.US sur les conclusions précédentes de Reuters a révélé qu'elles étaient tout simplement fausses. Reuters a également rapporté le 23 mai que Binance avait mélangé les fonds de ses clients avec les revenus de son entreprise sur le compte Silvergate de Merit Peaks, en violation des règles financières américaines qui exigent que l'argent des clients soit gardé séparément. Binance a nié avoir mélangé les dépôts des clients et les fonds de l'entreprise, affirmant que les utilisateurs qui envoyaient de l'argent sur le compte n'effectuaient pas de dépôts mais achetaient plutôt des jetons cryptographiques Binances liés au dollar.

UTILISATEUR ADMINISTRATEUR PRIMAIRE La plateforme de négociation Binance.US a été lancée par sa société d'exploitation, BAM Trading, à la mi-2019, sous la direction de Catherine Coley. Zhao possédait BAM Trading à travers des couches de sociétés offshore, selon les documents de la société. Mais Binance.US a déclaré qu'elle opérait uniquement en tant que partenaire américain de Binance. Reuters a rapporté l'année dernière qu'en fait, Zhao avait créé Binance.US comme une filiale de facto pour détourner l'attention des régulateurs américains de la bourse mondiale. En décembre 2019, un employé de Binance.US a dit à Coley que Silvergate voulait qu'elle signe une résolution bancaire, un document qui définit la relation bancaire d'une entreprise, pour s'assurer que Chen pouvait gérer les comptes bancaires de Binance.US, selon les messages échangés entre les employés de Binance.US. Le document de résolution, examiné par Reuters et rédigé par un gestionnaire de relations de Silvergate, demandait à Coley d'autoriser Chen à ouvrir des comptes, à effectuer des transactions et à gérer des comptes au nom de BAM Trading. Une personne familière avec le document a déclaré que Coley l'avait signé. Mme Coley a quitté Binance.US en 2021. L'avocat qui la représente, James McDonald, n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Chen a ensuite signé d'autres accords avec Silvergate pour agir en tant qu'utilisateur administratif principal pour les cinq comptes bancaires : un compte de dépôt de client ; un compte pour les clients corporatifs qui ont ensuite envoyé des fonds à Merit Peak ; et trois autres comptes, selon les dossiers bancaires datés entre décembre 2019 et janvier 2020. Les accords stipulaient que la personne autorisée pouvait retirer des fonds des comptes ou les déposer, et désigner d'autres personnes pour le faire également. Coley a déclaré à ses collègues dans un message plus tard dans l'année qu'elle et son équipe financière n'étaient pas des administrateurs pour les comptes de BAM et n'avaient qu'un accès visuel. En raison de cet arrangement, le chef de Binance.US ne disposait pas du contrôle ultime sur les finances de l'entreprise. Nous ne pouvons rien changer sur le portail bancaire Silvergate, a-t-elle écrit. Hertenstein, le porte-parole de Binance.US, a déclaré à Reuters que depuis au moins 2021, les seuls administrateurs principaux sur les comptes actifs de Binance.US étaient des fonctionnaires de Binance.US. Il a déclaré que certains des comptes identifiés par Reuters comme étant gérés par Chen étaient des comptes de clients institutionnels, sans donner plus de détails sur leur activité. Une fois que Chen a obtenu l'autorisation, son adjointe, une cadre de Binance nommée Susan Li, a pris en charge la gestion des transactions sur les comptes, y compris les paiements destinés à couvrir les salaires de Binance.US, comme le montrent les messages de la société. Approuvé de mon côté, Li a envoyé un message à un employé de Binance.US après avoir reçu une demande de paie. Chen, connue sous le nom de Heina, a gardé le contrôle des comptes au moins jusqu'au début de 2021, selon les messages. Les documents de Silvergate qu'elle a signés mentionnent son adresse à Shanghai. Un employé de Binance.US a envoyé un message à ses collègues en mai 2020 pour leur dire que Silvergate attendait toujours que Heina signe les derniers documents relatifs à un nouveau compte bancaire pour les clients institutionnels des échanges de Binance.US. Reuters n'a pas pu déterminer si Chen ou Li avaient transféré des fonds du compte de dépôt des clients de Binance.US. Ni Chen ni Li n'ont répondu aux questions de Reuters. Les fonds des clients n'ont pas été utilisés à mauvais escient ou mélangés, a déclaré M. Hertenstein de Binance.US. Coley et son équipe ont demandé à plusieurs reprises à Li, au cours de l'année 2020, que Binance leur accorde le contrôle des comptes bancaires de Binance.US, exprimant à un moment donné leur inquiétude quant à la façon dont les régulateurs considéreraient la situation, comme le montrent les messages de la société. Je pense qu'il est logique que BAM ait son propre login pour des raisons réglementaires, a écrit un directeur financier de Binance.US à Li en novembre. M. Coley a également fait part à M. Li de ses inquiétudes quant au fait que les transferts vers Merit Peak étaient effectués à son insu, selon des messages dont Reuters a précédemment fait état. Binance.US n'a pas répondu aux questions sur le rôle de Chen, notamment sur le contrôle qu'il exerçait sur les comptes et sur la date à laquelle ce contrôle a pu prendre fin. Il est difficile de parler de chaque détail parce que l'équipe de direction de la société a complètement changé depuis la période en question, a déclaré Hertenstein. Juvvadi, responsable juridique de Binance.US, a déclaré que les flux de fonds vers Merit Peak étaient tous corrects. L'enquête interne a permis de faire correspondre tous les transferts vers Merit Peak avec les retraits effectués par la société de trading sur son propre compte d'actifs numériques sur la plateforme Binance.US, a-t-il déclaré. Tous les fonds appartenaient à Merit Peak. M. Juvvadi a refusé de donner des précisions sur les activités commerciales de Merit Peak ou sur le rôle de M. Zhaos au sein de l'entreprise. (Rapporté par Angus Berwick et Tom Wilson. Edité par Janet McBride et Michael Williams)