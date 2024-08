Arkema resserre la fourchette de ses prévisions 2024

Au deuxième trimestre, Arkema a enregistré une progression de 3,4% de son résultat net courant à 214 millions d'euros. L'Ebitda du groupe chimique a progressé de 8,2% à 451 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 17,8% contre 17,1% un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a augmenté de 3,8% à 2,54 milliards d'euros. Il a bénéficié d'une hausse des volumes de 4,7%, "soutenus par une meilleure dynamique sur certains marchés comme le sport, les batteries et l'énergie, ainsi que dans les adhésifs industriels".



Le groupe chimique a en revanche été confronté à des prix en baisse de 2,4%, "en ligne avec l'évolution des matières premières".



" (...) l'environnement économique est resté peu porteur, en continuité avec les trimestres précédents, et sans signes tangibles de reprise du marché. Nos équipes se sont de nouveau mobilisées pour gérer strictement les coûts et le besoin en fonds de roulement, et pour mener à bien nos principaux projets industriels", a commenté le PDG, Thierry Le Hénaff.



Le groupe resserre la fourchette de ses prévisions sur l'année 2024 et vise un Ebitda en croissance par rapport à l'an dernier, estimé entre 1,53 milliard d'euros et 1,63 milliard d'euros. Il était auparavant attendu entre 1,5 et 1,7 milliard d'euros.