M. Thierry F. Vanlancker est un administrateur indépendant de Sika AG et un directeur général d'Akzo Nobel NV. Il est membre du conseil d'administration d'Aliaxis SA, de Sika AG et de l'American Chemistry Council, Inc. M. Vanlancker était auparavant employé comme président des produits fluorés par The Chemours Co. et comme président de DuPont Chemicals & Fluoroproducts. Il a obtenu son diplôme d'études supérieures à l'université de Gand.

Principales sociétés SIKA AG Président ALIAXIS SA Président