Thomas Gottstein est Chief Executive Officer au Credit Suisse AG, au Credit Suisse Group AG et à la Banque universelle suisse, et membre de digitalswitzerland. Il est membre du conseil d'administration de Opernhaus Zrich AG, de la caisse de pension du Credit Suisse Group (Suisse), de la Fondation suisse des entrepreneurs et de la Fondation Credit Suisse. Il a été nommé au poste de Group Chief Executive Officer le 14 février 2020. Le Dr Gottstein a été précédemment employé en tant que Chief Executive Officer par Credit Suisse (Schweiz) AG de 2016 à 2020. Au Credit Suisse, il a également travaillé au département Investment Banking Switzerland (1999-2002), il a été aHead Equity Capital Markets Switzerland, Zurich (2002-2005), Head Equity Capital Markets Switzerland, Austria and Scandinavia, London (2005-2007), Co-Head of Equity Capital Markets EMEA (2007-2009), Head of Investment Banking Coverage Switzerland (2010-2013), Head of Premium Clients Switzerland & Global External Asset Managers (2014-2015), CEO Swiss Universal Bank (2015-2020), et CEO de Credit Suisse (Schweiz) AG (2016-2020). En 1999, il a commencé sa carrière en tant que contrôleur de groupe à Zurich, et plus tard, il est allé à Londres pour devenir un expert de la banque d'investissement en télécommunications et des marchés de capitaux propres. Il est titulaire d'un diplôme de gestion d'entreprise et d'économie en 1989 et d'un doctorat en finance et comptabilité de l'Université de Zurich.

Principales sociétés Credit Suisse AG (Broker) Directeur Général