Thomas Hermann Rabe est un homme d'affaires allemand qui a été à la tête de 17 entreprises différentes. M. Rabe est président du conseil de surveillance d'adidas AG, président-directeur général de Bertelsmann Management SE et président-directeur général et président du conseil de direction de Bertelsmann SE & Co. KGaA, président non exécutif de Prinovis GmbH & Co. KG, président de Penguin Random House LLC, directeur général et directeur exécutif de RTL Group SA et président et directeur général de Bertelsmann Corporate Services India Pvt Ltd. (qui sont toutes des filiales de Bertelsmann SE & Co. KGaA). Thomas Hermann Rabe est également membre du conseil d'administration de Bertelsmann Digital Mdia Investments SA (ancien président), de Penguin Random House Ltd. et d'Advanced Customer Relation S R L. Dans le passé, il a été membre du conseil de surveillance de Symrise AG, président de Ricordi & C SpA, président d'Arist Education System LLC, directeur financier de Bertelsmann SE & Co. KGaA, directeur chez Bertelsmann, Inc. Président du conseil de surveillance de Gruner + Jahr GmbH, président du conseil de surveillance d'arvato AG, président du conseil de surveillance de BMG Rights Management GmbH, président de Relias LLC et directeur général de Bertelsmann Publishing Group, Inc. (qui sont toutes des filiales de Bertelsmann SE & Co. KGaA), président du conseil de surveillance de Druck- & Verlagshaus Hpke & Sohn Weserland-Verlag GmbH, directeur financier et administrateur de Clearstream International SA, directeur du contrôle de gestion de Treuhandanstalt, associé de White & Case LLP (Belgique) et responsable des acquisitions de Beteiligungsgesellschaft Neue Zeitung mbH & Co. KG. Thomas Hermann Rabe a obtenu un doctorat de l'Universitt zu Kln et un MBA de l'université RWTH d'Aix-la-Chapelle.