Thomas Reynaud est Directeur Général du Groupe Iliad. Depuis 2007, il accompagne Iliad dans son rôle de "maverick" du secteur des Télécoms français. Il a été successivement Directeur du Développement (2007), Directeur Financier (2008), et Directeur Général Délégué (2010). Son rôle a été de structurer la croissance du Groupe. Avant de rejoindre l’aventure Iliad, Thomas a commencé sa carrière à New York en 1997. Il a par la suite été Directeur Associé en charge du secteur Télécom, Média et Technologies à la Société Générale où il a conseillé des sociétés européennes dans leur développement et notamment Iliad pour son Introduction en Bourse. Thomas Reynaud est diplômé d’HEC et de la New York University.



Source biographie officielle Iliad

Principales sociétés GarantMe SAS Président Holdco II SAS Directeur Général