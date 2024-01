Fondateur de Freedom Acquisition I Corp, Tidjane Thiam est un homme d'affaires français qui a été à la tête de 8 entreprises différentes et occupe le poste de président exécutif de Freedom Acquisition I Corp et de président de Rwanda Finance Ltd. M. Thiam est également membre du conseil d'administration de Kering SA, de Credit Suisse (Schweiz) AG et de la Fondation Credit Suisse, ainsi que membre du Groupe des Trente, de l'Africa Progress Panel Foundation et du Uk Asean Business Council. Auparavant, il a occupé les postes de Group Chief Executive Officer & Executive Director chez Prudential Plc, de Chief Executive Officer chez Credit Suisse Group AG, de Chief Executive Officer chez Credit Suisse AG et de Chief Executive Officer chez Credit Suisse AG (Private Banking) (toutes deux filiales de Credit Suisse Group AG), d'associé chez McKinsey & Co, Inc. et de Chief Executive Officer-Europe Region chez Aviva Plc et de Managing Director chez Aviva International Insurance Ltd. (filiale d'Aviva Plc), directeur de l'Association des assureurs britanniques, président-directeur général du National Bureau For Technical Studies & Development, membre du Conseil international des affaires du Forum mondial de l'économie, membre de l'European Financial Services Round Table et membre de l'Overseas Development Institute. Il est titulaire d'un MBA de l'INSEAD, d'un diplôme de premier cycle de l'École polytechnique et d'un diplôme de premier cycle de l'École nationale supérieure des mines de Paris.

