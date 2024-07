Actuellement, Tracey Thomas Travis occupe le poste de directrice financière et vice-présidente exécutive chez The Este Lauder Companies, Inc. Mme Travis est également membre du conseil d'administration de 15 autres sociétés. Dans sa carrière antérieure, elle a occupé le poste de vice-présidente senior des finances de L Brands, Inc. et de directrice financière d'Intimate Brands, Inc. (une filiale de L Brands, Inc.), directrice financière et vice-présidente principale de Ralph Lauren Corp. et directrice générale de PepsiCo, Inc. et directrice financière de l'unité commerciale du Michigan de The Pepsi Bottling Group, Inc. (une filiale de PepsiCo, Inc.), analyste financier principal et ingénieur chez General Motors Co. et directeur financier-Beverage Can Americas Group chez American National Can Group, Inc. Mme Travis est titulaire d'un diplôme de premier cycle de l'université de Pittsburgh et d'un MBA de The Trustees of Columbia University dans la ville de New York.

