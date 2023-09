Fondateur de la société Hon Hai Precision Industry, Tai Ming Kuo est actuellement directeur général de Foxconn Image & Printing Product Pte Ltd. Il est également membre du conseil d'administration de Hon Hai Precision Industry Co. (ancien président et directeur général). Au cours de sa carrière passée, M. Kuo a occupé le poste de président du conseil d'administration et de président du groupe technologique Foxconn. M. Kuo a reçu un diplôme de premier cycle du Taipei College of Maritime Technology.

Principales sociétés HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. Chief Executive Officer Foxconn Image & Printing Product Pte Ltd. Chief Executive Officer