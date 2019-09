Deboeuf, ex-directeur chez Renault-Nissan, passe chez PSA

(Actualisé avec sources sur le blocage par Bolloré de la mutation de Deboeuf chez Nissan)

par Gilles Guillaume

PARIS, 3 septembre (Reuters) - Arnaud Deboeuf, l'un des piliers de l'organisation mise en place chez Renault-Nissan du temps de Carlos Ghosn, a été nommé directeur de la stratégie industrielle de PSA, a annoncé mardi un porte-parole de ce dernier.

Arnaud Deboeuf travaillait chez Renault depuis 1993 et était devenu en 2015 directeur du "bureau du CEO" de l'alliance formée avec Nissan, ce qui en faisait un proche du PDG Carlos Ghosn. Son départ pour PSA a été rapporté initialement par le Figaro.

Une source proche du dossier a indiqué qu'Arnaud Deboeuf avait diffusé un message interne pour expliquer son départ, effectif cet été mais officialisé seulement maintenant.

"Lorsque (le directeur général de Renault) Thierry Bolloré m'a déclaré que plus personne ne voulait travailler avec moi et que c'était la raison pour laquelle je devais quitter Renault et que je ne pouvais pas non plus aller travailler chez Nissan, ses paroles auraient pu me blesser si je n'avais pas eu à l'esprit tous les moments que nous avions partagés", a-t-il écrit.

Il s'est aussi félicité de la convergence effectuée plusieurs années durant entre les projets et les équipes de Renault et de Nissan, "même si une tempête depuis novembre dernier met l'alliance à rude épreuve, a détruit beaucoup de ce que nous avions construit, laissant les équipes désorientées".

Selon trois sources, Arnaud Deboeuf était apprécié chez Nissan, où un poste exécutif lui a été proposé mais Thierry Bolloré, avec lequel ses relations se sont dégradées après la disgrâce de Carlos Ghosn, a bloqué ce transfert.

LES TRANSFERTS SE SONT INTENSIFIÉS AVEC TAVARES

Renault a refusé de s'exprimer sur le sujet et Arnaud Deboeuf n'a pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires.

Son départ illustre la persistance de soubresauts à la tête de Renault depuis la chute de Carlos Ghosn, arrêté en novembre au Japon pour des accusations de malversations financières à la tête de Nissan, qu'il conteste.

Le constructeur français s'est doté d'un nouveau duo de dirigeants, avec Jean-Dominique Senard à la présidence et Thierry Bolloré à la direction générale.

Si les passerelles ont toujours existé dans l'automobile, le mouvement de Renault vers PSA s'est largement intensifié depuis que le numéro deux du groupe au losange, Carlos Tavares, est devenu numéro un de l'autre grand constructeur automobile français en 2014.

Les exemples sont nombreux: Thierry Koskas, ancien directeur commercial de Renault, est ainsi devenu en mars senior vice-président et directeur des ventes et du marketing de PSA; le patron des moteurs de l'alliance Renault-Nissan, Alain Raposo, a pris l'an dernier la tête des moteurs de PSA; et l'actuel directeur industriel de PSA, Yann Vincent, dont dépendra Arnaud Deboeuf, a dirigé par le passé la qualité du groupe au losange et l'exploitation chez Avtovaz.

Anne Abboud - trente ans chez Renault - pilote quant à elle aujourd'hui les concessions de PSA tandis que l'actuel patron des programmes et de la stratégie de PSA, Olivier Bourges, a passé neuf ans chez Renault et Nissan. (Avec Laurence Frost Edité par Bertrand Boucey)