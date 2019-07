PRESSE: Renault n'étudie pas de baisse de sa participation dans Nissan - DG

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La baisse de la participation de Renault dans son partenaire japonais Nissan n'est "pas à l'ordre du jour", a déclaré le directeur général du constructeur automobile français, Thierry Bolloré, dans un entretien publié lundi par le journal Les Echos.

"Le projet est d'abord industriel, et dans l'entraide entre les entreprises pour que tout le monde s'en porte mieux. Comme nos résultats sont en ligne avec nos engagements, nous sommes ravis de pouvoir les aider à sortir le plus vite possible de leur situation actuelle", a expliqué le dirigeant.

"L'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi n'est pas fragile", a ajouté Thierry Bolloré.

La semaine dernière, Nissan a publié des résultats en forte baisse pour le premier trimestre de son exercice décalé et annoncé qu'il allait réduire ses capacités de production de 10% d'ici à la fin de son exercice fiscal 2022, ce qui doit se traduire par la suppression d'environ 12.500 postes.

