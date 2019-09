RENAULT ne parle plus avec FIAT CHRYSLER

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -1.23% 12.564 -0.93% RENAULT 1.07% 57.36 4.09%

Le projet de mariage entre Renault et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) fait bel et bien partie du passé. C’est en substance ce qu’a déclaré Thierry Bolloré , le directeur général de Renault, en marge du salon automobile de Francfort. « Nous ne nous parlons plus l'un avec l'autre, c'est le passé, l'offre était sur la table, elle ne l'est plus », a indiqué le dirigeant, selon les propos rapportés par Reuters." La priorité des priorités pour Renault est le redressement de Nissan, tout ce que nous pouvons faire pour aider Nissan à améliorer sa santé sera très important pour nous ", a ajouté Thierry Bolloré Ces déclarations ont affecté temporairement l'action de Renault avant que celle-ci ne se redresse. Vers 16h30, le titre du groupe au losange progresse de 1,12% à 57,08 euros sur la place de Paris.